Ruder-Bundesliga : Platz 17: Bitterer Rückschlag für CRC-Achter in Hannover

Krefeld (svs) Enttäuschung für den Krefelder Achter beim TÜV Nord-Renntag während des Maschseefestes in Hannover. Vor toller Kulisse mit mehreren Zehntausend Zuschauern landete das CRC-Boot am Ende auf dem 17. und damit vorletzten Platz.

Bereits im Zeitfahren hatte das Team gegen den am Ende zweitplatzierten Achter aus Minden eine herbe Niederlage einstecken müssen und kam im direkten Duell mit rund einer Länge Rückstand ins Ziel. Trainer Markus Wöstemeyer zeigte sich mit Blick auf das Ergebnis ratlos: „Sicherlich war die Mannschaft nicht eingefahren. Wir haben aber viel individuelle Klasse an Bord. Dass es am Anfang dann etwas hakt, macht einen da noch nicht nervös. Aber die Jungs haben sich über den kompletten Renntag nicht gefunden. Den vorletzten Platz kann man aber selbst damit nicht erklären.“

Etwas besser lief es für die CRC-Frauen, die mit einem siebten Platz Rang vier in der Tabelle behaupteten. Allerdings wuchs der Rückstand auf rang Drei auf drei Zähler an. Schlagfrau Theresa Lomertin zeigte sich mit der Leistung zufrieden: „Auch wenn es nur der siebte Platz war, sind wir gute Rennen gefahren. Wir haben leider in den knappen Entscheidungen das Nachsehen gehabt. Außerdem mussten wir den Ausfall unserer Schlagfrau Marisa Staelberg verkraften. Das ist eine Schlüsselposition, die am Ende vielleicht die die sechs Hundertstel zwischen Platz drei und Platz sieben ausmacht.“