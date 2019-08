Masters-EM beim CHTC : Hockeyplatz statt Südseestrand

Krefeld Vom 8. bis 17. August findet die Masters-EM im Hockey in Krefeld statt.

(svs) Rund 770 Aktive, 40 Schiedsrichter und Offizielle und ein gutes Dutzend ehrenamtliche Helfer, die vor allem im Catering arbeiten: Die Masters-EM beim CHTC ist die – vom Zuschaueraufkommen abgesehen – größte Veranstaltung, die auf dem Gelände an der Hüttenallee jemals ausgerichtet wurde. Die Aktiven ringen in zwei Altersklassen bei Männern und Damen um den Titel Europameister: Die über-50 und über-55-Jährigen spielen jeweils in zwei Gruppen um den Einzug ins Halbfinale und im Endeffekt um den Titel.