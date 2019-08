Radrennen in Hüls : Politt heimst doppelten Applaus ein

Radrennen in Hüls

Tour-Fahrer Nils Politt musste sich in Hüls mit dem zweiten Platz begnügen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Erst begleitet der der Radrennprofi die Kleinen auf der Strecke, dann erkämpft er bei der „Retour le Tour“ in Hüls den zweiten Platz hinter Simon Laib. Der Starkregen behindert Fahrer wie Organisatoren.

Die Blicke sowohl der Organisatoren, als auch der Fahrer beim Radrennen „Retour le Tour“ gingen gestern Nachmittag immer wieder in Richtung Himmel. Herrschte während der Woche noch Sonnenschein und trockenes Wetter, so schüttete es ausgerechnet vor dem Start kübelweise auf den Hülser Ortskern nieder.

Retour le Tour will die Massen mobilisieren

Radrennen : Retour le Tour will die Massen mobilisieren

Die Tour ist in Hüls angekommen

Radrennen : Die Tour ist in Hüls angekommen

Doch dann kamen die Stars beim Ausscheidungsrennen zu ihrem ersten großen Auftritt, das um acht Runden verkürzt wurde und bei dem nach drei Aufwärmrunden der Letzte jeder nachfolgenden Runde ausschied. Von den Tourfahrern erwischte es vier Runden vor Schluß Nils Politt vom Team Katusha-Alpecin, während der Krefelder Nachwuchsfahrer Carlo Verwiebe immerhin überraschend auf Platz drei landete. „Die Strecke in Hüls ist eigentlich sehr schön, leider hat das Wetter nicht mitgespielt“, sagte Nils Politt nach seinem Ausscheiden.

Das er zwar die gut 3500 Kilometer der Frankreich-Rundfahrt noch in den Knochen hatte, davon wollte der frischgebackene Vater nichts wissen. „Man muss ja eh im Training bleiben, da ist das dann egal, ob man trainiert oder Rennen fährt. Das macht ja dann auch Spaß, wenn man quasi aus der Region kommt“, erklärte der 25jährige Hürther. Und das es regnete nimmt er kurzerhand mal hin. „Wir betreiben halt eine Sportart unter freiem Himmel“, sagte er, während passend dazu das Lied „I’m singing in the rain“ im Hintergrund gespielt wurde.