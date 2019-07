Tennis : Beim TC Oppum geht es um Ranglistenpunkte

Krefeld (RP) Die Punktspielrunde im Tennisbezirk ist vorbei und die Mannschaften des Oppumer Tennisclubs (OTC) boten alles, was man sich auf dem Ergebnistableau vorstellen kann. Aufstiege ohne Niederlage, Abstiege ohne Siege und spannenden Kämpfe um den Klassenverbleib.

Die größte Überraschung in dieser Saison war sicherlich die 1. Herrenmannschaft, die als Aufsteiger in die Bezirksklasse B den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hatte. Doch das feierwütige Team wuchs über sich hinaus und wurde ungeschlagen Gruppenerster und schlägt somit nächstes Jahr in der Bezirksklasse A auf, in der auch künftig die Damen 40/2 spielt. Dort agierte bis dato bereits die 1. Damen 40, die aber in die Bezirksklasse B abstieg, so dass sich die Vorzeichen zwischen diesen beiden Teams für die Saison 2020 vertauschen. Die Damen 55 bleiben für Oppum in der 2. Verbandsliga weiter die höchst spielende Mannschaft. Für die Herrn 60 ist dagegen der Aufstieg noch machbar. Wegen der großen Hitze Ende Juni wurde das letzte Spiel verlegt, so dass es zu einem echten Endspiel im August gegen Solvay-Rheinberg kommt. Bei einem Gewinn winkt die Bezirksliga