Leichtathletik : Anna Keyserlingk ist im Dreikampf Deutsche Vizemeisterin

Krefeld (RP) Für den positiven Höhepunkt der Athleten des SC Bayer 05 Uerdingen bei den Deutschen U18 und U 20 Meisterschaften in Ulm sorgte Anna Keyserlingk. Die noch 15-jährige Mehrkämpferin setzte im Donaustadion mit dem Start im Dreisprung auf die richtige Karte.

Denn in ihrem erst zweiten Wettkampf in dieser Disziplin gewann sie Silber mit der neuen Bestleistung von 12,18 Metern. Nur Solveig Arndt aus Dresden sprang mit 12,35 Metern weiter. Über die 100 Meter Hürden, die parallel stattfanden, hätte die Hülserin wahrscheinlich „nur“ Endlauf- aber keine Medaillenchancen gehabt.

Auch für Tessa Srumf über 400 Meter U18 war ein Medaillengewinn in greifbarer Nähe. Nach einem souveränen Vorlaufsieg in 56,29 Sekunden ging im Finale ihre aggressive Laufeinteilung nicht auf. Nachdem sie noch bei 300 Metern auf Platz zwei lag, verließen sie auf der Zielgeraden zusehends die Kräfte. Platz sechs in 57,17 Sekunden entsprachen letztlich nicht dem Leistungsniveau der Lankerin (Bestzeit 56,00 Sekunden), die zuvor bereits vier Mal eine Zeit gelaufen war, die im Finale zu Silber gereicht hätte.