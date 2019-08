Fußball-Niederrheinpokal : Fischelner Wiedersehen mit dem WSV

In der 1. Runde des Niederrheinpokals spielt der VfR heute in Wuppertal.

(uwo) Es liegt etwas mehr als vier Jahre zurück, als der VfR Fischeln letztmals auf den Wuppertaler SV traf. Am 17. April 2015 gewannen die Bergischen im Stadion am Zoo mit 2:0. Im Hinspiel waren die Krefelder gegen den späteren Oberliga-Meister noch mit 3:0 erfolgreich. Während sich die Krefelder seinerzeit unter Trainer Josef Cherfi mit dem Traditionsklub nahezu auf Augenhöhe bewegten, liegen nach dem Abstieg des VfR aktuell zwei Klassen zwischen beiden Vereinen. Heute Abend treffen beide Vereine im ehemaligen Bundesligaspielort ab 19.30 Uhr wieder aufeinander. Diesmal geht es dabei primär um Schadensbegrenzung gegen den Regionalligisten, dessen Saison bereits begonnen hat. Zum Auftakt schlug der WSV Alemania Aachen mit 2:1.

Fischelns neuer Trainer „Kalli“ Himmelmann steckt dagegen mit seiner Mannschaft noch in der Vorbereitung auf die Saison, die am 11. August mit dem Heimspiel gegen BW Dingden beginnt. Auch wenn Himmelmann mit der Terminierung des Pokalspiels nicht ganz glücklich ist, sieht er dem Vergleich mit dem WSV mit Vorfreude entgegen: „Natürlich wollen wir ein gutes Ergebnis erzielen, das uns noch einen weiteren Schub für die nächsten Wochen geben kann. Aber das wird schwierig genug.“ Wegen des Pokalspiels hat Himmelmann den Vorbereitungsplan etwas abgeändert: „Wir wollen ja nicht total kaputt dort ankommen.“ Gerne hätte er für die Begegnung sein komplettes Team zur Verfügung gehabt, muss aber noch auf ein die Urlauber Nikola Raicevic, Luca Sondermann und Fynn Ziemes verzichten. Dazu kommen einige angeschlagene Spieler, von denen es Phillip Grund mit Leistenproblemen am schwersten erwischte. „Ich wäre unter Wettbewerbsbedingungen gerne mit voller Montur angetreten.“