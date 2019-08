Fußball : Viktorias All-Stars treten gegen die Weisweiler-Elf an

(JH) Der SC Viktoria Krefeld feiert in diesen Tagen seinen 110. Geburtstag und will dies entsprechend gebührend feiern. Für dieses besondere Wiegenfest hat sich der Verein vom Inrath mit der „Weisweiler-Elf“ einen absoluten Hochkaräter zur Bezirkssportanlage am Schroersdyk eingeladen.

Die Viktoria-Krefeld-All-Stars treten am Samstag, dem 3. August um 16 Uhr gegen die Grün-Weißen aus Mönchengladbach an.