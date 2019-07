Nach 0:2-Rückstand gegen Unterhaching : Uerdingen erkämpft ein 2:2 in Unterzahl

Düsseldorf Der KFC Uerdingen und die SpVgg Unterhaching trennen sich 2:2. Marseiler und Heinrich bringen die Gäste mit 2:0 in Führung, Rodriguez und Evina gleichen vor der Pause aus. Lukimya sieht in der 39. Minute die Rote Karte.

Es war sogleich eine turbulente Anfangsphase, in der die Gäste, die erst 45 Minuten vor dem Anpfiff eingetrudelt waren, das Glück auf ihrer Seite hatten - und das gleich zwei Mal: zunächst nach einer Flanke von Großkreutz, als der Kopfball von Franck Evina gegen die Latte prallte, dann bei einem von Christian Dorda abgefälschten Schuss, der sich über Torhüter Lukas Königshofer ins Netz senkte. Luca Marseiler war der glückliche Torschütze in der fünften Minute. Damit war das Konzept durchkreuzt, alle guten Vorsätze dahin. Die Uerdinger mühten sich und musste den nächsten Nackenschlag wegstecken. Heinrich vernaschte Uerdingens Abwehrchef Andreas Maxsö und schoss zum 0:2 ein. Da war gerade einmal eine Viertelstunde gespielt. In der Folge waren die Gastgeber zunächst einmal bemüht, wieder Sicherheit in ihre Aktionen zu bekommen. Das Bemühen war zu sehen, das Tempo stimmte. So war der Anschlusstreffer durch Roberto Rodriguez nach Vorarbeit von Selim Gündüz verdient. Nicht einmal 60 Sekunden später erzielte Evina per Kopf nach Zuspiel von Rodriguez den Ausgleich. Plötzlich hatte der KFC Oberwasser und bekam prompt den nächsten Tiefschlag: Kapitän Assani Lukimya vertändelte unnötig den Ball, brachte dann Marseiler zu Fall und sah die Rote Karte (39.). Kurios: Daube hatte am Freitag in München in exakt der gleichen Minute Gelb-Rot gesehen. Fortan spielte der Sechser Jean-Manuel Mbom in der Viererkette. Mit viel Applaus wurde die Mannschaft in die Kabine begleitet.