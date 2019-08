Radrennen : Die Tour ist in Hüls angekommen

Die Tour ist in Hüls angekommen

Heute ab 18 Uhr startet „Retour le Tour“ im Hülser SV Ortskern. Neben den Rennen mit vier Profifahrern von der Tour de France gehen auch Kinder mit Laufrädern auf die Wegstrecke. Insgesamt finden fünf Rennen statt.

Für Christian Kölker und Tobias Stümges, die Organisatoren der Veranstaltung „Retour le Tour“, war es keine einfache Entscheidung, ein großes Radsport-Event aus der Krefelder Innenstadt abzuziehen und mit dem Hülser Breetlook-Rennen zu vereinen. Während in der City die finanziellen Bedingungen kaum zu stemmen waren, hatte das Duo in den vergangenen Jahren auf der anderen Seite mit dem Hülser SV nicht nur einen Sportverein im Rücken, sondern auch eine Lobby vor Ort, die für entsprechend guten Zuschauerzuspruch sorgte.

„So eine Veranstaltung gehört ja eigentlich durchaus ins Stadtzentrum. Aber in Hüls rollt man für uns den Teppich aus. In der Krefelder Innenstadt sind für solche Veranstaltungen die Rahmenbedingungen nicht gegeben. Ein gutes Beispiel wie es dennoch geht hat man am Mittwoch bei der Tour de Neuss gesehen, wo die Stadt dahinter steht“, sagt Kölker.