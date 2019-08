Hockey : Kroatischer Nationalspieler kommt

Lucas Bachmann wechselt vom Zweitligisten Schwarz-Weiß Köln zum CHTC.

(RP) Mit der Verpflichtung von Lucas Bachmann vom Zweitligisten Schwarz-Weiß Köln hat Hockey-Bundesligist Crefelder HTC einen wichtigen Schritt unternommen, um seine Abwehr zur neuen Saison zu stabilisieren. Diese beginnt am 7./8. September, wobei der CHTC dann gleich zweimal auswärts antreten muss. Zunächst geht es zum Berliner HC, einen Tag später zum Polo Club nach Hamburg. Neuzugang Bachmann kennt sich in Berlin gut aus aus, erblickte er doch am 20. November 1997 in der Hauptstadt das Licht der Welt. Bis 2007 spielte der Abwehrspieler beim Sportclub Charlottenburg und wechselte dann zu Schwarz-Weiß Köln, wo er zuletzt Kapitän war.