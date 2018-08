Nils Politt gewinnt 17. Tour de Neuss

Tour de Neuss : Nils Politt krönt irres Rennen mit Sieg

Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Der Kölner stand schon zu Jugendzeiten in Neuss auf dem Podest, jetzt setzt er sich vor André Greipel und Max Walscheid durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Vielleicht war es Respekt vor dem in der Nacht zu Dienstag verstorbenen Andreas Kappes. Vielleicht war es aber auch einfach nur Respekt vor den tropischen Bedingungen mit Temperaturen jenseits der 30 Grad und einer strahlenden Sonne, die die 53 gestarteten Fahrer bis ins Ziel begleitete. Fast eine Stunde lang tat sich jedenfalls herzlich wenig auf dem neuen Rundkurs, den die Tour de Neuss für ihre 17.Auflage auserkoren hatte.

Doch was in den letzten 20, 25 Runden abging, entschädigte die laut Polizeiangaben mehr als 20.000 Zuschauer für eventuelle Langeweile, die sogar das Plaudertaschen-Trio Christian Stoll, Volker Koch und Tobias Stümges am Mikrofon beinahe überforderte. Als sich dann die Ereignisse überschlugen, war es selbst für sie schwer, den Überblick zu behalten. „Solch ein irres Rennen habe ich selten erlebt,“ sagte Christian Stoll und erhob die Tour de Neuss nicht nur deshalb „zum besten Rennen dieser Art, das es in Deutschland gibt.“

DIE ERGEBNISSE Eliterennen über 81 Kilometer (62 Runden): 1. Nils Politt (Katusha Alpecin), 2. Andre Greipel (Lotto Soudal), 3. Max Walscheid (Sunweb), 4. Robert Wagner (Lotto NL-Jumbo), 5. Alexander Görres (Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen), 6. Marcus Burghardt (Bora Hansgrohe), 7. Nikias Arndt (Sunweb), 8. Rick Zabel (Katusha Alpecin), 9. Sven Thurau (Dauner D&DQ Akkon), 10. Heinrich Haussler (Bahrain-Merida), 11. Paul Martens (Lotto NL-Jumbo), 12. Marcel Sieberg (Lotto Soudal), 13. Philipp Mamos (Dauner D&DQ Akkon), 14. Dominik Bauer (Dauner D&DQ Akkon), 15. Florian Obersteiner (Herrmann Radteam), 16. Justus Erler (KomSport Köln), 17. Per Christian Münstermann (Sauerland NRW p/b SKS Germany), 18. Rene Otterbein (Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen), 19. Sebastian Breuer (Cycling Team Bochum), 20. Robert Deike (Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen), 21. Julius Domnick (Saulerand NRW p/b SKS Germany), 22. Frederic Störmann (KomSport Köln), 23. Robert Müller (Herrmann Radteam), 24. Leon Echtermann (Herrmann Radteam), 25. Moritz Kaase (RG Volvo Markötter), 26. Alexander Küsters (Dauner D&DQ Akkon), 27. Nicolas Heling (Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen), 28. Peter Büsch (Team Mini Düren)



U15-Schülerrennen über 14 Kilometer: 1. Jonathan Malte Rottmann (RSC Plettenberg), 2. Torge Ruben Schmidt (RSC Rheinbach), 3. Ben Felix Jochum (RC Musketier Wuppertal), 4. Leif Hamacher (SC Union Nettetal), 5. Jeremias Satrutin (RSC Sturmvogel Bonn), 6. Siebe Klein Nienhuis (Niederlande), 7. Jesper Linus Schmidt (RSC Rheinbach), 8. Leon Arenz (RSV Staubwolke Refrath), 9. Ole Jablonski (Pulheimer SC), 10. Johanna Gref (VfR Büttgen), 11. Moritz Paul Jochum (RC Musketier Wuppertal), 12. Sina Temmen (SG Radschläger Düsseldorf), 13. Emil Petermann (RC Staubwolke Quadrath), 14. Jentske Withag (RC Bocholt), 15. Joy Mönnich (Verein Cölner Straßenfahrer), 16. Stella Rieke (PRC Emsstern Rheine), 17. Luca Luis Welter (RC Zugvogel Aachen), 18. Alina Klenner (SC Union Nettetal) U13-Schülerrennen über zwölf Kilometer: 1. Toni Holst (SC Berlin), 2. Ian Kings (Pulheimer SC), 3. Laszlo Proda (Radsportteam Marlent), 4. Henk-Willem Feuring (VfR Büttgen), 5. Leon Viebranz (RC Schmitter Köln), 6. Judith Friederike Rottmann (RSC Plettenberg), 7. Colin Plich (RSV Unna), 8. Peer Hamacher (SC Union Nettetal), 9. Philipp Keller (SG Radschläger Düsseldorf) U11-Schülerrennen über zehn Kilometer: 1. Nick Henry Kottmeyer (RSV Gütersloh), 2. Franziska Minten (VfR Büttgen), 3. Fenja Knees (RC Staubwolke Quadrath), 4. Luca Mangelsdorf (VfR Büttgen), 5. Nico Heinrichs (RC Staubwolke Quadrath), 6. Maya Schmidt (VfR Büttgen), 7. Florentine von Erp (VfR Büttgen)

Erst wagte sich Philipp Mamos, der einen Steinwurf von der Zielgeraden entfernt wohnende Kapitän des Dauner-Teams, auf einen Soloritt, legte gleich ein paar Hundert Meter zwischen sich und die Verfolger. Ein schöner PR-Gag für die Mineralwassermannschaft, doch gut gehen konnte das nicht. Schließlich saß ihm als sechsköpfige Verfolgergruppe die Crème de la Crème des deutschen Radsports im Nacken. Angeführt von Vorjahressieger André Greipel, der nach seinem Ausstieg bei der Tour de France schon zwei Rennen in den Beinen hatte – Sieg in Hannover am Montag, Platz drei in Bürstadt am Dienstag. Dazu die Tour de France-Fahrer Nils Politt und Marcus Burghardt, Robert Wagner, die beide schon Deutscher Straßenmeister waren, der DM-Dritte Max Walscheid, der in Hannover auf Platz zwei gesprintet war – und als krasser Außenseiter der Holzheimer Alexander Görres.

„Auf den muss man aufpassen,“ sagte Christian Stoll eingedenk des Überraschungssieges von Dominik Bauer (gewann später den Spurt des sieben Runden vor Schluss aus dem Rennen genommenen Hauptfeldes um Platz 14). Doch als die „Großen“ dann ernst machten, musste der 26-Jährige, wie Bauer beim VfR Büttgen groß geworden und von Hans-Peter Nilges trainiert, der am Mittwoch als kommissarischer Sportlicher Leiter einen guten Job machte, abreißen lassen – Platz fünf war der Lohn für einen mutigen Abend.

Dann riss Marcus Burghardt aus und die Initiative an sich. Der Vorjahresdritte, der sich zuvor hitzige Wortgefechte mit Nils Politt um Führungs- und Nachführarbeit geliefert hatte, begründete seine spektakuläre Flucht mit taktischen Hintergedanken: „Bei so vielen starken Sprintern in der Gruppe hätte ich im Spurt keine Chance gehabt.“ Doch Alleinfahren kostet Körner – am Ende wurde der Franke Sechster, aber mit dem Friedhelm-Hamacher-Gedächtnispreis für den kämpferischsten Fahrer belohnt. Blieben nur noch vier, die für den Sieg in Frage kamen: Greipel, Politt, Walscheid und Wagner. Zwei Runden vor Schluss nahm dann Nils Politt sein Herz in beide Hände. Und während die von Nikias Arndt und Rick Zabel angeführten Verfolger der sich auflösenden Spitzengruppe immer näher rückten, ging der Kölner, der schon zu Jugendzeiten in Neuss auf dem Podest gestanden hatte, alleine in die letzte der 62 Runden.

Und kam auch alleine heraus. So sehr sich Greipel auch um Sieg Nummer vier bemühte, „Nils war auf den langen Geraden einfach stärker,“ bekannte der 36-Jährige, der vom Team Lotto Soudal zum französischen Zweitdivisionär Fortuneo-Samsic wechselt und mit hohem Einsatz einen mit Platz drei „hochzufriedenen“ Max Walscheid in Schach hielt. „Es war ein hartes Rennen, aber hinten heraus habe ich den Motor gezündet,“ sagte der Sieger – und widmete seinen Sieg Andreas Kappes, indem er beim Schlusssprint demonstrativ auf seinen Trauerflor zeigte.