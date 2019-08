3. Liga : Evina rettet den KFC in Großaspach

Großaspach Fußball-Drittligist KFC Uerdingen ist im dritten Spiel in Folge ohne Sieg geblieben. Die Partie bei der SG Sonnenhof Großaspach endete 2:2 - dank Franck Evina.

Trainer Heiko Vogel war nach dem in Unterzahl und nach 0:2-Rückstand erkämpften 2:2 gegen die SpVgg Unterhaching „mega-stolz“ auf seine Mannschaft. Aber nun sollte bei der SG Sonnenhof Großaspach ein Sieg her, auch ohne die verletzten Adam Matuschyk (Aufbauphase), Kapitän Jan Kirchhof (Knieprellung), Dominic Maroh (Rippenbruch), Stefan Aigner (muskuläre Probleme) und den gesperrten Assani Lukimya. Für den spielte in der Innenverteidigung Manuel Konrad; es war die einzige Änderung gegenüber dem vorherigen Spiel.

Besonderes Augenmerk lag auf der verflixten 39. Minute, denn in den beiden vorherigen Begegnungen war jeweils ein Uerdinger vom Platz geflogen. Bei Bayern München II sah Dennis Daube in dieser Minute die Gelb-Rote Karte, in der gleichen Minute sah Lukimya gegen Unterhaching sogar Rot. Diesmal überstanden die Krefelder die Minute schadlos. Allerdings hatte Kevin Großkreutz kurz vor der Pause Glück, dass ein Tritt von ihm nicht geahndet wurde.

In der zweiten Halbzeit verstärkte Trainer Vogel die Offensive und brachte Osayamen Osawe für Patrick Pflücke. Der ging in die Spitze, so dass Evina auf den Flügel ausweichen konnte. Nach nur 100 Sekunden hatte Osawe seine erste Chance, schoss aber über das Tor. Wenig später hatte Boubacar Barry nach Vorarbeit von Osawe die Führung auf dem Fuß doch schoss er Torhüter Reule an. die Gäste waren nun überlegen, doch es dauerte bis zur 78. Minute, ehe sie die nächste große Chance hatten: Ein Kopfball von Evina strich am Pfosten vorbei. Und auch diesmal konnten die Uerdinger das Spiel nicht vollzählig beenden. Dennis Daube musste nach einem Foul verletzt vom Platz, und das der KFC schon drei Mal gewechselt hatte, musste er die Partie in den letzten zehn Minuten in Unterzahl bestreiten.