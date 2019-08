Leichtathletik : Holthuijsen verpasst bei DM Hammerwurf-Bronze knapp

Krefeld 4x400-Meter-Staffel der LAV Bayer lief neue Bestzeit.

Anne Catherine Wasser kam über die 400 Meter Hürden nach einer langen und kräfteraubenden Saison nicht mehr in die Nähe ihrer Bestzeit (59,21 Sekunden) und verfehlte in der Folge in 60,95 Sekunden als Elfte der Halbfinals den Endlauf der besten Acht. Zusammen mit Charlotte Tepasse, Sarah Gödiker und Katrin Beutel lief sie in der 4 x 100 Meter Staffel trotz zweier schlechter Wechsel in 47,51 Sekunden eine neue Bestleistung. Mehr als Platz 26 war allerdings nicht drin. In einem geschichtsträchtigen 5000 Meter Lauf mit Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) als Siegerin mit neuem deutschen Rekord (14:26,76 min) kam Kira von Ehren mit der neuen Saisonbestzeit von 16:58,73 min als 20. ins Ziel.