Tennis-Bundesliga : Blau-Weiß fiebert dem „Endspiel“ entgegen

Stefano Travaglia schlägt in Mannheim für Krefeld auf. Foto: Jochmann, Dirk (dj)/Dirk Kamps

Krefeld Der Krefelder Tennis-Bundesligist kann am Samstag in Mannheim einen großen Schritt Richtung Titelgewinn machen.

Auf seine erfolgreichste Saison der langen Tennis-Bundesliga-Geschichte kann Blau-Weiß Timberland Krefeld schon zwei Spieltage vor Ende der Meisterschaft zurückblicken. Denn bisher spielte das Stadtwaldteam zu diesem Zeitpunkt im Titelkampf keine Rolle mehr. Die Entscheidung, ob Grün-Weiß Mannheim seinen Titel verteidigen kann oder die Krefelder zum ersten Mal Meister werden, fällt am kommenden Wochenende. Eine Vorentscheidung könnte am Samstag fallen, wenn beide Teams ab 12 Uhr auf der Anlage Am Neckerplatt in Mannheim aufeinandertreffen. Ein glücklicheres Händchen hätte der Terminplaner der Bundesliga nicht haben können. Spannender kann es auf der Zielgeraden kaum sein. Die Mannheimer können bei ihren Heimspielen immer auf viele Zuschauer bauen. Samstag werden bis zu 4000 erwartet. Darunter werden auch mehr Fans der Blau-Weißen als gewohnt sein. Der ganze Verein und viele Tennisfreunde aus der Seidenstadt und Umgebung wollen sich dieses „Endspiel“ nicht entgehen lassen.

Die Krefelder fahren als Tabellenführer in die Kurpfalz. Die punktgleichen Mannheimer haben vier Matchpunkte weniger auf dem Konto. Wenn es in diesem Duell einen Sieger gibt, hat der die besten Karten, am frühen Sonntagabend nach dem letzten Punktspiel den Titelgewinn zu feiern. Das Stadtwaldteam empfängt beim Ausklang den Niederrheinrivalen Düsseldorf, der sich selber noch Titelchancen ausgerechnet. Mannheim ist beim Gladbacher HTC zu Gast. Sollte sich das Spitzenduo am Samstag 3:3 trennen, was angesichts der zu erwarteten Besetzung eine realistische Einschätzung ist, fällt erst am Sonntag die endgültige Entscheidung.