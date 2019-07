Rudern : CRC-Ruderer wollen in der Bundesliga weiter nach vorne

Der Frauenachter des CRC war zum Auftakt der Liga Sechster. Foto: Pischke/Alexander Pischke

Krefeld (oli) Neun Wochen sind nach dem ersten Renntag in der Ruder-Bundesliga vergangen, am kommenden Samstag steigen die Ruderer des Crefelder Ruderclubs wieder im Wettkampf in den Achter: Minden ist der Austragungsort des zweiten Regattatags in der Saison, und die beiden Boote des CRC wollen Boden gut machen.

Dort wo zwei Wasserstraßen sich treffen, wird der Mittellandkanal in einer Trogbrücke über das Wesertal und die rund 13 Meter tiefer gelegene Weser geführt. Da brauchen die Steuerleute der 26 Teams eine ruhige Hand, um die Flaggschiffe über die nur 12 Meter breite Bahn zu manövrieren. Die Zuschauer stehen direkt hautnah auf der rund einen Meter hohen Kaimauer daneben und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre.