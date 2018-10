Krefeld: Ruderer des CRC bei Deutscher Meisterschaft

Krefeld Bei der Deutschen Sprintmeisterschaft in Münster gewann der Frauen-Achter des Crefelder Ruder-Clubs Bronze, der Mixed-Vierer erruderte sich Silber.

Mit zwei Medaillen und guten Platzierungen im Gepäck sind die Ruderer des Crefelder Ruderclub von den Deutschen Sprintmeisterschaften auf dem Aasee in Münster zurück gekehrt. Die Krefelder mussten dabei auf nahezu alle Nationalmannschaftsruderer verzichten, weil diese schon wieder im Einsatz oder noch im Urlaub waren.

Zuvor hatten Staelberg und Sokolkova zusammen mit Max Johanning und Moritz te Neues auf dem Treppchen gestanden. Die vier hatten im Mixed-Doppelvierer die Silber-Medaille gewonnen – nachdem sie zuvor im Halbfinale ausgerechnet das zweite Krefelder Boot mit Paula Kuhn, Sophie Baloghy, Jan Renner und Larus Melka ausgeschaltet hatten. Im Finale selbst entwickelte sich ein unglaublich spannender Kampf um den Sieg und die Medaillen. Mit einem starken Startspurt war das Boot um Schlagfrau Marisa Staelberg von Anfang an mit an der Spitze mitvertreten. Auf der zweiten Streckenhälfte entwickelte sich ein Dreikampf mit ständigen Führungswechseln. Am Ende hatte die Mannschaft aus dem hessischen Grossauheim die meisten Reserven und gewann mit einem knappen und für das menschliche Auge noch sichtbaren Vorsprung von 16 Hunderstel Sekunden. Um die Plätze zwei und drei zu ermitteln, musste das Zielfoto bemüht werden. Silber ging mit einer hundertstel Sekunde Vorsprung nach Krefeld vor dem Boot aus Essen.