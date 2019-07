Triathlon : Bayer-Triathleten verschaffen sich Luft

Die Uerdingerinen erreichen ihr bisher bestes Bundesligaergebnis seit dem Aufstieg.

(F.L.) Mit dem Ziel den Abstand auf die Abstiegsränge weiter auszubauen und sich so weit wie möglich in der Bundesligatabelle zu verbessern war das Triathlonteam des SC Bayer Uerdingen nach Tübingen gereist. Das Vorhaben wurde mit Erfolg gekörnt, denn am Ende sprang der siebte Platz in der Tageswertung raus, der damit gleichzeitig die beste Platzierung seit dem Wiederaufstieg bedeutete.

Für die dritte Etappe der Triathlon Bundesliga hatte Uerdingen Dauerbrennerin Katharina Krüger, sowie die zwei altbewährten Stammkräfte Laura Voß und Mala Schulz aufgestellt. Vervollständigt wurde das Team durch Stefanie Walter, zum zweiten Mal für den SC an die Startlinie antrat und schon im Kraichgau eine gute Leistung ablieferte. Auf dem Papier ein Team, von dem eine gute Leistung zu erwarten war. So sah es nach dem Schwimmen erst einmal gar nicht so gut für das Bayer-Team aus, nur Krüger und Schulz schafften es in die große Hauptgruppe, Walter und Voß befanden sich in der Gruppe dahinter. Auf der Hochgeschwindigkeitsradstrecke, die bis auf den Weg zur Wechselzone eigentlich nur Geradeaus führte, machte die Verfolgergruppe dann ordentlich Tempo und schaffte den Zusammenschluss beider Gruppen kurz vor dem zweiten Wechsel.

Damit wurden die Karten fürs Laufen wieder neu gelegt, alle vier Athletinnen des SC hatten die Chance sich im Laufduell durchzusetzen. Auf der sehr welligen und kurvigen Strecke, die durch die Tübinger Altstadt führte setzte sich Schulz als beste Athletin durch und beendete das Rennen auf Platz 17., ihr folgte Krüger auf Platz 26 und Walter auf Platz 35, sowie Voß auf Rang 55. Eine solide Teamleistung, die bei so vielen Parametern, wie sie im Triathlon vorhanden sind, belohnt wurde.