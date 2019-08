Schwimmen : von Rekowski bei der Masters-WM

Krefeld Die Schwimmerin des SV Bayer Uerdingen 08 geht in Südkorea auf Medaillenjagd.

(RP) Nach intensiver und langer Vorbereitung freut sich die Schwimmerin Annett von Rekowski vom SV 08 Bayer Uerdingen nun auf die Weltmeisterschaft der Masters und ihre erste Reise nach Asien. Dort fand bis zum 28. Juli die WM der Damen und Herren statt. Nun stehen die „Oldies“ in den Startlöchern Vom 12. bis 18. August werden sie in den Sportarten Schwimmen, Synchronschwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserball und Springen um Titel kämpfen.

Die 43 Jahre alte von Rekowski, die im vergangenen Jahr vier Titel bei der Europameisterschaft in Slowenien geholt hat, wird in Südkorea über die fünf Strecken 400 und 800 Meter Freistil, 200 m Rücken, 200 m Schmetterling und 400 m Lagen auf Medaillenjagd gehen. Bei der vorherigen WM 2017 sicherte sie sich den dritten Platz über 800m Freistil und den zweiten Platz über 400m Freistil. Was in diesem Jahr für sie möglich sein wird, ist auch für die erfahrene Schwimmerin schwer einzuschätzen, denn Ergebnisse und Zeiten der Konkurrentinnen sind im Mastersbereich oft nicht leicht herauszufinden.