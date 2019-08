Rudern : Garth und Szymczak schnuppern in Tokio Olympialuft

Die beiden U-19-Ruderer Julian Garth (li.) und Jan Hendrik Szymczak gehen bei der Junioren-WM im Deutschland-Achter an den Start. Auch Bundestrainerin Sabine Tschäge (Mitte) kommt aus Krefeld. Foto: CRC

Krefeld Die beiden Krefelder gehen im U-19-Deutschland-Achter bei der Weltmeisterschaft an den Start und testen dabei gleich die olympische Regattastrecke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Für die U19-Ruderer des Crefelder Ruder Clubs, Jan Hendrik Szymczak und Julian Garth, geht es ab Donnerstag bei der Junioren-WM im Sea Forest Waterway im japanischen Tokio um Edelmetall. Beide haben es in den Achter geschafft. Traditionell testen die Junioren die Regattastrecke ein Jahr vor Olympia, so kann der Veranstalter alles überprüfen und Strukturen für Olympia verbessern.

Seit dem 6. Juli bereiten sich Garth und Szymczak im Trainingslager in Berlin Grünau vor. Doch bevor sie wussten, in welchem Boot sie in Tokio starten, mussten sie sich zahlreichen Tests unterziehen. Beide überzeugten und eroberten einen Stammplatz im Achter. Komplettiert wir das Flaggschiff, das von Bernd Nennhaus (Hamburg) trainiert wird, durch Leon Knack (Hannover), Leon Braatz (Hamburg), Jonas Huth (Potsdam), Nick Welzenbach (Magdeburg), Erik Kohlbach (Halle), Ryan Smith (Hannover) und Steuermann Florian Wünscher (Berlin). „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich in meinem ersten U19-Jahr direkt in den Achter komme. Am Donnerstag haben wir unseren Vorlauf und ich hoffe, dass wir direkt durchstarten können“, sagt Szymczak, der in diesem Jahr auch noch sein Abitur bestand.

Das Team bekommt es im Vorlauf direkt mit Dauerrivale USA und Polen zu tun. „Wir wissen dann direkt wo wir stehen, natürlich wollen wir den Vorlauf gewinnen und gleich ein Zeichen an den vorjährigen U19-Weltmeister Großbritannien setzen, die im anderen Vorlauf starten“, befindet der 2,05 Meter große Garth, der seine Power im Mittelschiff einbringt. Die Anreise verlief für ihn alles andere als plänmäßig. Das knapp 80-köpfige Team sollte am 2. August in zwei Flugzeugen zum Abflug nach Frankfurt und München gebracht werden, doch nur Szymczak konnte dabei wie geplant starten, für Garth und weitere 30 Teammitglieder begann eine zweitägige Odyssee, weil der Flughafen in Berlin kurzfristig wegen Unwetter schließen musste. Über Frankfurt, Brüssel und Düsseldorf ging es dann mit 1,5 Tagen Verspätung auf die Reise.