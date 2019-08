Hockey : Sartory feiert Abschied von der großen Bühne

Robert Haake, Tom Pickert, Bärbel Eschler, Dirk Wellen, Rolf Frangen und Hans-Werner Sartory (alle v.li.) bereiten die EM vor. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Crefelder HTC richtet Donnerstag bis zum 17. August das Turnier mit gut 770 Spielerinnen und Spielern und rund 40 Offiziellen aus.

Wenn am heutigen Donnerstag bis zum 17. August über 800 Spieler und Offizielle auf dem Gelände des CHTC an der Hüttenallee um den Titel der Masters-EM, der Europameisterschaft der Altersklassen Ü-50 und Ü-55, kämpfen, dann ist das auch für eine Legende der Krefelder der Abschied von der sportlichen Bühne: Hans-Werner Sartory wird bei der EM letztmals als Schiedsrichter aktiv werden. „Es ist mein letztes Turnier an der Pfeife. Durch meine Verpflichtungen im Verein ist es einfach zeitlich nicht mehr zu schaffen“, sagt der Mann, der insgesamt über 2.000 Spiele leitete.

Seinen ersten Auftritt hatte Sartory in dieser Funktion vor rund 42 Jahren. „Es war ein Jugend-B-Spiel Schwarz-Weiß Neuss gegen Blau-Weiß Köln“, erinnert sich der Mann, der heute im Orga-Stab des CHTC an allen Großevents wie zuletzt den beiden Final-Four-Turnieren, nun der Masters-EM oder der Hallen-Masters, federführend beteiligt ist. Nun, 2000 Spiele und geschätzte 10.000 Karten und unzählige Pfiffe später, endet diese Karriere, die ihn in ganz Hockeydeutschland bekannt machte.

Sportlich ist es dabei ein durchaus gutes Niveau, auf dem er diesen Abschied feiert. „Wir sind alle motiviert. Wir investieren viel Zeit und privates Geld, um hier dabei zu sein und keiner nimmt das auf die leichte Schulter. Natürlich ist das Niveau körperlich nicht mehr das, was wir vor 30 Jahren hatten, aber trotzdem sind es intensive Spiele mit viel Wettbewerbseifer“, erzählt Dirk Wellen. Der Voritzende des CHTC geht für das deutsche Ü-55-Team auf den Platz.

Die Masters-Serie ist übrigens in drei Turniere aufgespalten: Die Altersklassen 35 bis 45 spielen ein eigenes Turnier in Rotterdam, die 60- bis 75-Jährigen trugen schon im Juni ihre Titelkämpfe in Belgien aus. „Noch beim vorangegangenen Turnier haben wir in Spanien alle zusammen gehabt. Das war ein Turnier mit 2.500 Spielern und kaum noch organisierbar. Darum gab es auch kaum Ruhezeiten“, erzählt Wellen. Darum entschied sich der Verband, dem der Krefelder noch bis vergangene Woche im Vorstand angehörte, die Turniere zu trennen.