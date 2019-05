Fußball-Kreisliga A : Die TSF Bracht müssen den Weg in die Kreisliga B antreten

Die A-Liga-Fußballer von Rhenania Hinsbeck und Union Nettetal II müssen noch zittern. In der Gladbacher Gruppe steht Concordia vor einem Endspiel.

Die TSF Bracht spielen in der nächsten Saison in der Kreisliga B. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den mitabstiegsgefährdeten Hülser SV in der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeldstehen die Brachter einen Spieltag vor dem Saisonende neben dem SC Waldniel II als nächster Absteiger fest. Der SC Union Nettetal II und Rhenania Hinsbeck müssen noch weiter um den Klassenerhalt zittern. In der Gladbacher Gruppe kommt es am Sonntag zum „Endspiel“ um den Klassenerhalt zwischen Wickrath und BW Concordia Viersen.