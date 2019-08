Fußball-Landesliga : Fischeln bangt um Melih Karakas

Krefeld Der Spieler fehlt dem Fußball-Landesligisten wohl nicht nur gegen Dingden.

(uwo) Mit einem bis auf wenige Ausnahmen rundum erneuerten Kader startet Fußball-Landesligist VfR Fischeln morgen um 15.30 Uhr mit einem Heimspiel in die neue Saison. Erster Gegner an der Kölner Straße ist BW Dingden.

Vor knapp einer Woche standen die Krefelder beim Wuppertaler SV vor ihrer ersten Bewährungsprobe und zeigten beim 1:3 gegen den Regionalligisten eine sehr ordentliche Leistung, was angesichts der zahlreichen Zugänge in der kurzen Vorbereitungsphase nicht unbedingt zu erwarten war. Das Trainterteam unter dem neuen Coach „Kalli“ Himmelmann scheint gute Arbeit geleistete zu haben. Den Rückenwind gilt es nun in die Meisterschaft zu übertragen. In einem Testspiel gegen Bezirksliga-Aufsteiger SV Vorst wusste der VfR jedenfalls erneut zu überzeugen. Beim 4:0-Sieg bemängelte Himmelmann lediglich die Chancenverwertung: „Hinten haben wir aber gar nichts zugelassen. Das war insgesamt ein guter Test.“