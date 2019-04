Fußball-Kreisliga A : Der Hülser SV steht im Heimspiel stark unter Druck

Krefeld Der Vorjahresabsteiger steht schon wieder unter dem Strich und ist gegen den FC Hellas Krefeld zum Siegen verdammt.

„Wir können, egal wie der Rest der Saison verläuft, nicht mehr absteigen“, jubelte Trainer Sebastian Steinhauer am vergangenen Sonntag nach dem Sieg seines FC Hellas gegen Fischeln II. In der Tat sind 44 Punkte, die dadurch auf dem Konto waren, eine Zwischenbilanz, wodurch der Neuling die restlichen sieben Partien ohne jeglichen Druck angehen kann. So auch die am Donnerstagabend beim Hülser SV. Dem allerdings steht das Wasser, und viele sind geneigt zu sagen, schon wieder, bis zur Halsunterkante. Denn das Team von Trainer Andre Wienes rangiert aktuell auf Platz 16, was, wenn sich das nicht schleunigst ändert, den zweiten Abstieg in Folge bedeuten würde. Auch Wienes hat seit seinem Amtsantritt seiner Elf keine Konstanz einimpfen können.