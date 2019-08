Fußball : Neue Schiedsrichter für den Fußballkreis gesucht

Beim Lehrgang in Kempen werden die künftigen Spielleiter auf ihre Aufgabe vorbereitet.

(J.H.) Der Fußballkreis Kempen-Krefeld bietet im September einen neuen Schiedsrichterlehrgang an. Die Lehrgangsteilnehmer bekommen spannende Einblicke in die Geheimnisse von Abseits, Freistoß und Elfmeter. Tagungsort ist das Vereinsheim vom SV Thomasstadt Kempen in 47906 Kempen, Berliner Allee. Der Lehrgang startet am Mittwoch, 4. September um 19 Uhr, mit einem Kennenlern-Abend. Minderjährige werden gebeten einen Erziehungsberechtigten mitbringen.