Hockey : Tore von Pia Alex reichen nicht

Krefeld Die Damen des CHTC verlieren gegen Rot-Weiss Köln 4:5 und bei Uhlenhorst Mülheim mit 3:6.

In einer brisanten Schlussphase nahm Krefelds Coach eine sechste Spielerin hinein und sorgte somit für noch mehr Wirbel. Die Kölnerinnen nutzen einen Fehler zum 3:5 (58.), doch quasi postwendend verkürzte Anna Küskes auf 4:5. Den dramatischen Höhe- und zugleich Schlusspunkt fand die Partie in der abschließenden Strafecke für die Krefelderinnen. Sie entschieden sich für eine Variante, die jedoch unsauber zu Ende gespielt wurde, so dass sie sich für eine gute zweite Hälfte nicht mehr belohnten.

Tags darauf bei Uhlenhorst Mülheim schlossen die Krefelderinnen an diese Leistung zunächst an und gingen nach Treffer von Julia Tondorf in Führung (5.), ehe Dinah Grote ausglich. Im zweiten Abschnitt gingen die Gäste erneut in Führung. Helene Stöckmann erzielte ihr zweites Saisontor. Doch dann legten die Mülheimerinnen einen Zwischenspurt ein: Fünf Treffer in zwölf Minuten, drei weitere durch Dinah Grote und zwei von Petra Ankenbrand, entschieden das Spiel. Den Schlusspunkt setzte Pia Alex zum 3:6 (58.).