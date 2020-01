Aufstieg oder Stillstand? : So wird 2020 für den KFC erfolgreich

Krefeld Einen Aufstieg kann man nicht planen, dafür gibt es zu viele Unwägbarkeiten. Aber es gibt einige Voraussetzungen, die benötigt werden, um erfolgreich zu sein.

Geld schießt keine Tore – diese Meinung vertrat einst Otto Rehhagel. Seine These ist natürlich längst durch die Marktwirtschaft widerlegt: investieren, profitieren. Kann der Erfolg im Fußball also gekauft werden? Ein erfolgreiches Abschneiden vielleicht, Meisterschaft und Aufstieg nicht. Dazu gibt es zu viele Unwägbarkeiten: Verletzungen, Fehlentscheidungen, Pfosten und Latte. So kann auch der KFC Uerdingen nicht den Aufstieg planen, wohl aber bedarf es einiger grundsätzlicher Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein.

Fitness Die körperliche Verfassung gehört zu den so genannten Basics. In der Saisonvorbereitung waren nicht die notwendigen physischen Voraussetzungen geschaffen worden, um in der Dritten Liga eine gute Rolle spielen zu können. Teamchef Stefan Reisinger und Trainer Daniel Steuernagel haben versucht, mit der Mannschaft während des Spielbetriebs Versäumtes nachzuholen. Nach der Winterpause müssen in der Vorbereitung jetzt ab Samstag die körperlichen Grundlagen für die Rückrunde gelegt werden.