Zweite Hockey-Liga der Damen : CHTC-Damen droht der Ausfall von Abwehrchefin Pia Alex

Krefeld Für Trainer Andre Schiefer wäre dies ein schwerer Verlust, dafür freut er sich aber über Rückkehrerin Verena Würz. Die Herren spielen zwei Mal daheim.

Nach drei erfolgreichen Partien gegen Clubs aus Süddeutschland will der Crefedler HTC seine Siegesserie auch gegen die Hamburger Teams weiter ausbauen. Am Samstag um 14 Uhr empfangen sie den Spitzenreiter der Gruppe A, den Harvestehuder THC, zum Topspiel, 24 Stunden später kommt mit Aufsteiger Großflottbeker THGC das Tabellenschlußlicht zur Hüttenallee.

Größte Stärke des HTHC ist aktuell vor allem seine Offensive, die bereits 24 Saisontore erzielt hat. Dies ist soweit keine wirklich neue Erkenntnis, da sie in Michael Körper einen der treffsichersten Standardschützen der Liga in ihren Reihen haben. Bemerkenswert ist die Situation vor allem deswegen, weil in Tobias Posselt und Florian Steyrer, die jeweils sechs Tore erzielt haben, sowie Michael Körper, der Großteil der Torausbeute auf dieses Trio verteilt ist und die Herren von Christoph Bechmann ihre Kaderbreite auch diesbezüglich gut auf den Platz bringen. Mit nur einem Punkt weniger als Hamburg belegen die Seidenstädter den zweiten Rang, schafften sie es doch regelmäßig ihr spielerisches Potenzial auf dem Platz zu bringen und in Zählbares umzumünzen.

Ganz anders zeichnet sich hingegen die aktuelle Form des Großflottbeker HTC. Der Neuling ging nur einmal als Sieger vom Platz, beim 5:2 gegen den TSV Mannheim, und musste in sechs Partien bereits 18 Gegentore hinnehmen, während sie selbst gerade einmal elf Treffer erzielten. Die Ineffektivität in beiden Kreisen ist auch ausschlaggebend für den letzten Tabellenplatz. Bliebe dies auch am letzten Spieltag so, würden die Herren von Trainer Wolfram von Nordeck nach der regulären Saison an der Abstiegsrunde teilnehmen. Teil des mit vielen jungen Spielern gespickten Kaders ist mit Ferdinand von Oertzen, der mit 28 Jahren zu den Erfahreneren zählt, auch ein ehemaliger CHTC Spieler.

Konnten sich die Damen des CHTC zuletzt in der 2. Bundesliga noch über ein spielfreies Wochenende freuen, so kehren sie nun mit einem Doppelspieltag wieder zurück in den Ligabetrieb. Dabei treten sie am Samstag um 14 Uhr beim Tabellennachbarn Blau-Weiß Köln an, ehe am Sonntag um 16 Uhr die Begegnung beim Bonner THV ansteht, der etwas besser in die Saison gestartet ist als die Krefelderinnen. Nach vier Spielen sind die Schützlinge von Trainer Andre Schiefer noch immer sieglos, bestätigten spielerisch bereits ihre Qualität, nur der Torabschluss lässt noch zu wünschen übrig. Ein wichtiger Schritt, um diese Baustellen zu beheben oder zumindest zu verkleinern, ist die Rückkehr von Topstürmerin Verena Würz, die nach beruflichen Verpflichtungen wieder dabei ist und die ersten Trainingseinheiten absolviert hat. Ausgenommen von der Abschlussschwäche ist Abwehrchefin Pia Alex, die drei der fünf Krefelder Treffer erzielte und vor allem nach Strafecken und Siebenmetern erfolgreich war. Ob sie ihrem Team allerdings an diesem richtungsweisenden Spieltagen helfen kann, entscheidet sich krankheitsbedingt erst kurzfristig. Definitiv fehlen wird Julia Tondorf.