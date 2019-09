Zweite Hockey-Bundesliga der Damen : Pia Alex rettet den CHTC-Damen gegen Hamburg einen Punkt

Abwehrchefin Pia Alex trifft mit diesem Schuss zum 2:2. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld (nose) Zum Start in der zweiten Hockey-Bundesliga trennten sich die Damen des CHTC sowohl von Klipper Hamburg (2:2) als auch von Aufsteiger TG Heimfeld (1:1) unentschieden. In Madeline Fleming konnte sich eine der neu hinzu gekommenen Spielerinnen in die noch kurze Torschützenliste eintragen.

Im ersten Pflichtspiel unter der Leitung von André Schiefer musste dessen Team zunächst einen Rückstand durch Lara Bock (11.) hinnehmen, doch Fleming, die im Sommer vom neuseeländischen Club CMS Mount Maunganui in die Seidenstadt gewechselt war, erzielte kurze Zeit später den verdienten Ausgleich. Im zweiten Durchgang bei herbstlichem Wetter traf Darey Alexander drei Minuten nach Wiederanpfiff, aber Krefelds Abwehrchefin Pia Alex zeigte ihre Klasse bei Strafecken und sicherte mit ihrem Treffer zum 2:2 den ersten Punkt.