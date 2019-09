Saisonstart in der Eishockey-Oberliga : KEV: U23 ohne Ehrich und Demetz

Krefeld Beim Auftakt der Eishockey-Oberliga fehlen zwei wichtige Spieler.

(JH) Für das Oberligateam des KEV 81 geht es am heutigen Freitag (20 Uhr) zum Meisterschaftauftakt nach Rostock. Zum ersten Heimspiel ist am Sonntag (17.15 Uhr) der amtierende Oberliga-Vizemeister Tilburg Trappers in der Rheinlandhalle zu Gast. Wegen verletzungsbedingter Ausfälle stehen Cheftrainer Elmar Schmitz an der Ostsee neben den beiden Torhütern Sebastian Staudt und Nils Kapteinat nur sechs Verteidiger und zehn Stürmer zur Verfügung. Vor allem die Ausfälle von Verteidiger Lars Ehrich, der sich schwer an der Schulter verletzt hat und Stürmer Patrick Demetz, der gerade in Unterzahl sehr wichtig ist, schmerzen. Bei den Ostseestädtern, die im Mittelfeld der Liga erwartet werden, spielt seit 2016 Tomas Kurka. Der inzwischen 37-jährige Stürmer schnürte in der Saison 2012/13 in 18 Spielen die Schlittschuhe für die Pinguine. Ansonsten ist Rostock für Trainer Schmitz ein Buch mit sieben Siegeln: „Der Gegner ist schwer einzuschätzen. Ich habe einige Videos gesehen. Es ist ein Team mit viel Erfahrung, die ein technisch gutes Hockey spielen. Der Schlüssel, um dort zu gewinnen, liegt bei uns in der eigenen Zone.“ Der Gegner am Sonntag aus Tilburg bringt nicht nur einen großen Kader, sondern mit Diego Hofland auch einen Ex-Pinguin mit. „Wir freuen uns auf dieses Spiel und hoffen auf eine gute Stimmung in der Halle. Für mich ist Tilburg der Topfavorit, sie haben ein eingespieltes Team, aber vielleicht können wir sie hier zu Hause überraschen“, sagte Trainer Schmitz.