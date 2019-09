Fußball-Landesliga : Fischeln hofft auf zweiten Saisonsieg

Krefeld Der Fußball-Landesligist trifft im Derby auf den TSV Meerbusch II.

(uwo) Zum Klassenerhalt waren in der vergangenen Saison 42 Punkte nötig. Davon ist der VfR Fischeln derzeit hochgerechnet meilenweit entfernt. Denn die Krefelder sammelten in den ersten acht Spielen gerade einmal vier Punkte. Positiv ist derzeit nur, dass der Rückstand auf die Nichtabstiegszone nur drei Zähler beträgt, weil sich auch andere Team im ersten Saisonviertel bisher äußerst schwer taten. Unverkennbar ist, dass Trainer „Kalli“ Himmelmann seine neu zusammen gestellte Mannschaft spielerisch nach vorne brachte. Doch das reicht bisher nicht. Denn in entscheidenden Phasen schlägt die Unerfahrenheit gnadenlos zu. Oder wie Himmelmann sagt: „Wir sind einfach noch zu grün“.

Vielleicht gelingt ja morgen im Derby gegen den TSV Meerbusch II (15.30 Uhr) der ersehnte zweite Saisonsieg. Allerdings muss eine konzentrierte Leistung her. Denn die Gäste verfügen zwar über einen ähnlich jungen Kader, sind in ihrer Entwicklung aber einen Schritt weiter. Das belegt nicht nur das hoch verdiente 1:1 gegen Teutonia St. Tönis, sondern auch die 12 Punkte, die der TSV schon auf dem Konto hat. Himmelmann zeigt Respekt: „Der TSV hat mich in der Liga bisher am meisten überrascht. Eine Mannschaft, die auch einen unbedingten Willen an den Tag legt“.