Reiten : U21-Debüt für Helen und Linda Erbe

Krefeld Platz fünf und sechs für die beiden Krefelder Dressurreiterinnen bei der Deutschen Jugendmeisterschaft.

(fn-press). Ein erfolgreiches Debüt bei den Deutschen U21-Meisterschaften im Dressurreiten in Zeiskam feierten die beiden Krefelderinnen Helen und Linda Erbe. Während Helen Erbe auf dem fünften Rang landete, schloss ihre Zwllingsschwester das Championat in Zeiskam auf dem sechsten Platz ab. „Grundsätzlich sind wir zufrieden. Wir wissen, was wir besser machen müssen und sind für das nächste Jahr bereit“, sagte Linda Erbe und fügte noch hinzu: „Das komplette EM-Sieger-Team ist hier auch gestartet, deshalb sind unsere Platzierungen in Ordnung.“ Die vier Reiterinnen, die im Sommer mit der deutschen Equipe EM-Gold geholt hatten, machten die Medaillenplätze letztlich unter sich aus.