Eiskunstlauf : Rio Hashimoto überzeugt bei der Sichtung

Krefeld Die Japanerin wird in den Kader des Eissport-Verbandes NRW aufgenommen.

(RP) Zur Saison 2019/2020 stellt der Eissport-Verein Krefeld am Landesleistungsstützpunkt Krefeld Eiskunstlaufen für den NRW-Verbandskader sechs junge Nachwuchstalente. Die Mädchen im Alter von 7 bis 11 Jahren haben dabei die anspruchsvollen technisch spezifischen und die athletischen sowie sportergänzenden Kriterien im Rahmen der Sichtungsmaßnahmen erfüllt. Den Sprung in den AK7-Kader schafften erstmals Sarah Hashimoto, Melissa Jochems und Milana Wagner. Elina Michajlischin wurde erneut aufgenommen. Die talentierte Sportlerin gehörte bereits 2018 vorzeitig dem AK7-Verbandskader an.