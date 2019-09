Deutsche Eishockey-Nachwuchsliga : DNL-Team freut sich Samstag auf das Derby gegen die DEG

Krefeld (JH) Während die Fans der Pinguine noch auf das erste Duell gegen den rheinischen Rivalen DEG warten müssen, ist für die U20 des Krefelder EV 81 bereits am Samstag in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) Derbyzeit.

Der Nachwuchs der Düsseldorfer EG ist um 19.45 Uhr in der Rheinlandhalle zu Gast. Während die Krefelder nach sechs Spieltagen noch ohne Punkte das Tabellenende zieren, hat der Konkurrent von der anderen Rheinseite bereits zwölf Zähler auf dem Konto und belegt derzeit Platz drei. Das ist etwas überraschend, zählten die Düsseldorfer ähnlich wie Krefeld vor der Saison zu den Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen. Umso wichtiger ist es jetzt für die Auswahl von Trainer Robin Beckers, endlich die ersten Punkte einzufahren, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren.

Die Voraussetzungen sind aber nicht besonders günstig. Neben einigen verletzten Spielern mussten auch einige Akteure krankheitsbedingt in dieser Woche mit dem Training aussetzen. Dennoch sagt Robin Beckers, dass jetzt ein Sieg her muss: „Noch ist die Stimmung in der Kabine gut, für die Motivation und um den Kontakt zu Platz sechs nicht zu verlieren, müssen wir gewinnen“. Er hofft, dass seine Mannschaft von vielen Zuschauern unterstützt wird: „Das hilft den Jungs enorm.“