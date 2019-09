Fechten : Veltrup und Arnhold sind gute Gastgeber

Krefeld Beim 38. Lajos Csire-Turnier ließen die beiden Degenfechter des FC Krefeld einem Niederländer den Vorzug.

(NJ) Lampenfieber und Nervosität spürte Zoe Gollenstede am frühen Morgen des 38. Lajos-Csire-Gedächtnisturniers des Fechtclubs Krefeld. Es sollte ihr erstes Turnier nach vielen Wochen harten Trainings sein. Die 15-jährige Schülerin der Marienschule hatte mit dem Ballettsport aufgehört und war auf der Suche nach etwas Neuem fündig geworden. „Ich hatte von der Fecht-AG im Hannah-Arendt-Gymnasium gehört und bin dort einfach mal hingegangen. Das hat mir sehr gut gefallen, und jetzt fechte ich“, schilderte Zoe ihre Beweggründe. Im Schlepptau nahm sie ihre Freundin Lina Marie Lehmkuhl mit in die Sporthalle auf der anderen Seite der St.-Anton-Straße nur einen Steinwurf von der Marienschule entfernt.

Tatsächlich legte sich das Lampenfieber später und die beiden jungen Degenfechterinnen beendeten ihr erstes (gemeinsames) Turnier auf den Plätzen drei (Lina Marie) und fünf (Zoe) in der Altersklasse U17. Lina Marie, die aufgrund von Rückenbeschwerden mit dem Handball aufhören musste, strahlte beschwerdefrei bei der Siegerehrung. Sie dürfte ebenso wie ihre Freundin Zoe mit dem Fecht-Virus infiziert sein. Möglicherweise wird man von den Beiden noch einiges in der Zukunft lesen und hören können.

Der 14-jährige Ole Veltrup scheiterte in der Altersklasse U17 mit 8:15 an seinem Vereinskameraden Timon Arnhold, der sich dann im Finale dem Niederländer Maurits Remmen (Zoetermeer) knapp mit 13:15 geschlagen geben musste und auf dem Silberrang landete. „Wir sind eben gute Gastgeber“, schmunzelte FCK-Cheftrainer Lajos Csire nach der Siegerehrung. „Den Vortritt lassen unsere Jugendlichen heute den Gästen. Dennoch durfte sich Csire über weitere Medaillenränge seiner Schützlinge freuen. Pia Schneider wurde Dritte bei den Frauen. Antonia Neu sammelte zwei Bronzemedaillen in den Altersklassen U20 und U17 ein. Mit der Silbermedaille dekorierte sich Emely Krahmer in der Altersklasse U11, also bei den jüngsten Fechterinnen.