Deutsche Eishockey-Nachwuchsliga : Für das DNL-Team beginnt die Punkte-Jagd

Robin Beckers hat das Traineramt des DNL-Teams übernommen. Foto: KEv

Krefeld Der KEV empfängt zum Auftakt zweimal die Regensburger. Saisonziel ist der direkte Klassenverbleib.

Bereits eine Woche vor der Deutschen Eishockeyliga (DEL) startet das U-20 Team des KEV 81 in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) in den Meisterschaftsbetrieb. Noch unter Trainer Elmar Schmitz hatte die Mannschaft im Frühjahr die Rückkehr in die Division I geschafft. Jetzt heißt das Ziel für die Mannschaft vom neuen Trainer Robin Beckers Klassenerhalt. Dafür muss man in der Endabrechnung mindestens Platz sechs belegen. Insgesamt spielen acht Mannschaften eine zweieinhalbfache Runde, das heißt, es sind 35 Spiele zu absolvieren.

Die beiden Letzten haben noch die Möglichkeit, über eine Relegationsrunde mit den beiden besten Teams der Division II den Klassenerhalt zu schaffen. Um das zu vermeiden, sollen am Wochenende in den beiden Heimspielen gegen Regensburg (Samstag 17 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr Rheinlandhalle) am besten gleich zwei Siege her. „Ich denke, wir werden uns mit Regensburg und Düsseldorf um Platz sechs streiten, umso wichtiger ist es, gleich die Auftaktspiele zu gewinnen“, sagte Trainer Beckers. Zu den Meisterschaftsfavoriten zählt für Beckers Titelverteidiger Mannheim und der Nachwuchs der Kölner Haie.