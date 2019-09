Kampfsportevent in der Yayla-Arena : Box-Show wird in 120 Länder übertragen

Böse gucken klappt schon: Die Kämpfer Rami Ali, Stefan Leko, Dominic Vial, Alpay Yaman, Osman Koca und Adem Karayazili (v.l.) treten am 30. November in der Yayla-Arena an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am 30. November veranstaltet das Masters Gym mit Sitz in Krefeld eine großes Kampfsportspektakel in der Yayla-Arena. Gezeigt werden Box-, MMA- und K1-Kämpfe. Die Veranstalter gehen selbstbewusst an die Aufgabe heran.

Klaus Waschkewitz ist ein ziemlich cooler Typ. Mit verschränkten, tätowierten Armen sitzt der 65-Jährige auf dem Rednerpodium im Masters Gym am Bleichpfad und plaudert über das bislang größte Projekt, das er in seiner langjährigen Kampfsporterfahrung demnächst in Krefeld veranstalten möchte: die erste KOK-Fight-Night. Dahinter verbirgt sich eine Kampfsportveranstaltung, die in der Yayla-Arena am Abend des 30. November ausgetragen wird, in deren Mittelpunkt mit dem Kempener Rami Ali sowie den Krefeldern Alpay Yamann und Stefan Leko lokale Kampfsportler stehen sollen und die nach Angaben des Veranstalters in 120 Länder zum Teil sogar live übertragen wird. Die macht der aus Litauen stammende Partner, die Kampfsportpromoter King of Kings (KOK), möglich.

Gezeigt werden dann Boxkämpfe sowie Begegnungen in den beiden Kampfsportarten MMA und K1. Letztgenanntes stammt aus Japan und kombiniert Techniken aus dem Boxen, Karate, Muay Thai, Taekwondo, Kickboxen, Savate und vielen anderen Kampfsportarten. MMA ist ähnlich, gleichwohl deutlich brutaler: Die Kämpfer bedienen sich sowohl der Schlag- und Tritttechniken (Striking) des Boxens, Kickboxens, Taekwondo, Muay Thai und Karate als auch der Bodenkampf- und Ringtechniken (Grappling) des Brazilian Jiu-Jitsu, Ringens, Judo und Sambo. Und weil dort sogar dann getreten werden darf, wenn der Gegner am Boden liegt, durften eine Zeitlang keine solche Kämpfe im deutschen Fernsehen gezeigt werden.

Info Kampfspektakel steigt am 30. November Der Kampfabend in der Yayla-Arena ist am Samstag, 30. November. Die ersten Kämpfe, so genannte Underfights, beginnen um 17 Uhr, die Hauptkämpfe um 19 Uhr und enden voraussichtlich gegen Mitternacht. Ein Dutzend Kämpfe sind geplant. Karten kosten ab 29 Euro und sind über Eventim erhältlich.

Stefan Leko wird dort im K1 sein Comeback feiern. Der 45-Jährige gilt in der deutschen Kampfsportszene als Ikone und als erster deutscher K-1-Kämpfer, in dessen Vita mehrere Weltmeistertitel sowie drei K1-Grand-Prix-Siege stehen. Er wird in Krefeld auf Karl Stahl treffen. „Dessen Name soll Programm sein, mehr weiß ich noch nicht über ihn“, sagt Leko und schmunzelt. Dabei heißt Karl Stahl eigentlich Niko Lohmann, kommt aus Bockum und zählt inzwischen zu den beliebtesten deutschen MMA-Kämpfern.