DEL: Düsseldorfer EG verliert Derby gegen Krefeld Pinguine

Düsseldorf Die Aufholjagd wurde nicht belohnt, die Düsseldorfer EG hat das Derby gegen die Krefeld Pinguine nach Verlängerung verloren. 40 Minuten lang waren die Düsseldorfer unterlegen. Erst im letzten Drittel zeigten sie ihre Stärken.

Die richtig erfolgreichen Zeiten des Eishockeys in Düsseldorf und Krefeld liegen nun schon eine längere Weile zurück. Und gerade in den vergangenen Jahren sah es nicht danach aus, als würde sich an diesem Zustand so schnell etwas ändern. Doch der gute Saisonstart der Düsseldorfer EG und der Krefeld Pinguine in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gibt den Fans beider Klubs Hoffnung, dass es im kommenden Frühjahr zumindest mal wieder Play-off-Hockey zu sehen geben wird. Und auch am Sonntag boten der bisherige Spitzenreiter und der Tabellensechste den 9485 Zuschauern im ISS Dome reichlich Spektakel. Die DEG holte nach einem über 40 Minuten indisponierten Auftritt einen 0:3-Rückstand auf, um dann doch noch 3:4 nach Verlängerung zu verlieren.