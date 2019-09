Zweite Handball Liga : Karl Roosna soll Coburgs Abwehrriegel knacken

Wenn Karl Roosna auf Rechtsaußen durch kommt, dann folgt zumeist ein gewaltiger Wurf des Esten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Rechtsaußen des Handball-Zweitligisten HSG Krefeld geht mit positiven Gedanken in das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenfünften.

Für Handball-Zweitligist HSG Krefeld ist der Start in die Saison alles andere als gut verlaufen, mit null Punkten rangieren die Eagles auf dem letzten Platz. Da wundert es nicht, dass vielfach die Meinung herrscht, die Mannschaft sei nicht zweitligatauglich. „Das ist falsch. Wir haben eine Chance“, entgegnet HSG-Trainer Arnar Gunnarsson enenergisch.

Sicherlich machten die längeren, verletzungsbedingten Ausfälle von Sebastian Schöneseiffen und Max Zimmermann dem Krefelder Übungsleiter ein Strich durch die Rechnung. Gerade diese beiden Akteure spielten in der Vorbereitungsphase mit eine wichtige Rolle in seinem System.

Das es mit dem Punkten bisher nicht geklappt hat, macht Gunnarsson an vielen Kleinigkeiten fest: „Wir haben zum Beispiel gegen Aue das erste Tor durch einen Siebenmeter kassiert und die drei folgenden Treffer durch schnelle Konter oder durch die zweite Welle.“

Der Ärger über die knappe Niederlage ist aber schon wieder verflogen, was folgte waren stundenlange Analysen per Video. Das eigene Spiel weiter verbessern und sich konzentriert auf den kommenden Gegner vorbereiten, so lautet das Credo in dieser Woche.

Dass er Jonas Vonnahme nach abgefangenen Abwehraktionen im Umschaltspiel mit nach vorne laufen lässt, zeigte schon im Spiel gegen Aue eine positive Wirkung. „Wir kommen schneller nach vorne, weil wir uns einen Wechsel sparen. Bei der zweiten Welle kann Jonas dann immer noch raus“, erklärt der Isländer weiter.

Den HSC Coburg hat sich Gunnarsson schon etwas angeschaut. „Die haben einen guten Torwart und eine große Abwehr“, lautet sein erster Eindruck.

Einer, der diesen Abwehrriegel von Außen her knacken soll, ist Karl Roosna. Der 22-jährige Rechtsaussen ist kaum zu bremsen, wenn er mal freie Bahn auf das gegnerische Tor hat. Gegen Aue nutzte er seine beiden Wurfchancen zum Erfolg – eine Wurfquote von 100 Prozent. Gerade der Treffer zum 28:28 war ein Höhepunkt in diesem Spiel, erfolgte er doch nach dem sogenannten Kempa-Trick. „Wir haben das im Training schon oft ausprobiert, dass Simon Ciupinski mir den Ball im Sprung zu wirft, wenn vor der Abwehr gekreuzt wird“, erzählt Roosna. So wird eine gewisse Portion Selbstvertrauen auch im Training erarbeitet.

Allerdings weiß Roosna auch, dass es nicht so einfach ist, über die Außen zu kommen. „Wir haben da schon in den ersten Spielen so unsere Probleme gehabt und zu viel über die Mitte gespielt“, erklärt der Este. Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen studiere er immer wieder neue Laufwege ein und versuche über die Breite zu kommen.