Kostenpflichtiger Inhalt: Voraussetzungen, Ziele und Chancen : So starten DEG und Pinguine in die Eishockey-Saison

Eine Derbyszene aus der vergangenen Saison: DEG-Stürmer Leon Niederberger scheitert an Pinguine-Torhüter Dimitri Pätzold. Foto: Birgit Häfner

Düsseldorf/Krefeld Die Vorfreude ist groß, in Düsseldorf wie in Krefeld. Dennoch gehören DEG und Pinguine in der 26. Saison der Deutschen Eishockey Liga nicht zu den Favoriten.