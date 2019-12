Jahresrückblick 2019 : Erfolgsgeschichte der Krefeld Ravens geht unvermindert weiter

Krefeld Auch 2019 blieb das Team ungeschlagen und peilt nach vielen Top-Neuzugängen auch nach dem zweiten Aufstieg in Folge wieder die Meisterschaft an.

(svs) Die Krefeld Ravens haben ihre Erfolgsgeschichte auch im Jahr 2019 unvermindert fortgeschrieben. Nach dem souveränen Aufstieg im ersten Jahr ihres Bestehens legte das Team auch im zweiten Jahr einen enormen Lauf hin und ist noch immer in Pflichtspielen ungeschlagen. Auch Testspiele gegen höherklassige Gegner wurden fast sämtlich gewonnen. Lediglich ein Spiel gegen einen niederländischen Erstligisten kurz nach Ende der Saison endete mit einer knappen Niederlage für den Aufsteiger in die fünfte Liga.

Nach Ende der Spielzeit gingen die Macher dann daran, das Team für die Zukunft weiter zu verstärken und konnten bald beeindruckende Neuverpflichtungen vermelden. So kommt in Max Theuer eines der größten Deutschen Spielmachertalente nach Krefeld. Er hatte auch Angebote aus der ersten Liga. Ähnlich ist die Lage bei Runningback Leander Christensen. Der U-19-Nationalspieler soll künftig das ohnehin starke Laufspiel um Topballträger Glenn Holloway verstärken. Und auch der brasilianische Nationalspieler Ramon Franco wird zukünftig in Schwarz-Gelb auflaufen.