Hockey : Mertgens fehlt dem CHTC weiterhin

Henrik Mertgens, hier noch im Trikot des DSD, fehlt weiterhin. Foto: homü/HORSTMUELLER GmbH

Krefeld Der Hockey-Bundesligist bestreitet am Sonntag in Mülheim ein Schlüsselspiel.

Die Herren des Crefelder HTC starten gleich mit einem Kracher ins neue Hockeyjahr, wenn sie am Sonntag um 14 Uhr bei Uhlenhorst Mülheim antreten. Dabei wollen sie spielerisch an die Leistung des Hinspiels anschließen, jedoch im Gegensatz zur 5:8-Niederlage auch etwas Zählbares mitnehmen. Um den zweiten Rang und damit das Ticket für das Viertelfinale zu verteidigen, benötigen die Seidenstädter auch in der zweiten Saisonhälfte eine Leistung auf konstant hohem Niveau. Mit vier Siegen, darunter deutlichen Erfolgen gegen Düsseldorf und Rot-Weiss Köln haben sie ihre Qualität bereits unter Beweis gestellt. Dennoch steht ihnen noch ein schweres Programm bevor, so dass ein Weiterkommen alles andere als ein Selbstläufer wird.

„Das Spiel in Mülheim hat schon den Charakter eines Entscheidungsspiels, wer da gewinnt hat gute Chancen auf die Play-offs, auch wenn man Blau-Weiß Köln auf keinen Fall vergessen darf“, sagt CHTC-Trainer Robin Rösch. „Die Qualität der Mülheimer ist bekannt und die haben sie auch in dieser Spielzeit bereits gezeigt. Eine gute Defensive ist der Schlüssel um zu punkten. Außerdem müssen wir clevere Lösungen gegen das Mülheimer Pressing finden. Das ist viel Kopfsache.“

Sein Team um den stark aufspielenden Torhüter Luis Beckmann musste erst 27 Gegentore in der laufenden Spielzeit hinnehmen und stellt somit die stabilste Abwehr der Gruppe. Sowohl 2017 und 2018 gelang den Krefeldern der Sprung in die Runde der letzten Acht in der Halle.

Verzichten müssen die Seidenstädter auf Henrik Mertgens, der eine gute Saison spielt, sich jedoch vor den Duellen gegen Rot-Weiss Köln eine Bänderverletzung zugezogen hat und weiter fehlen wird. Dementgegen konnten Jonathan Ehling und Niklas Wellen die Weihnachtspause zur Genesung nutzen und werden wieder voll mitwirken können.