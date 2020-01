Hockey : Pia Alex freut sich auf das Wiedersehen

Krefeld Die Damen des Hockey-Bundesligisten CHTC treten zu richtungsweisenden Spielen gegen Köln und in Mülheim an.

Das neue Hockeyjahr beginnt für die Damen des Crefelder HTC direkt mit zwei schweren Aufgaben, welche die Richtung für die restliche Spielzeit vorgeben werden. Am Samstag um 16 Uhr empfangen sie Rot-Weiss Köln ehe sie am Sonntag um 12 Uhr beim Tabellenzweiten Mülheim antreten. Nach einer guten Hinserie will das Team von Andre Schiefer, welches aktuell den vierten Platz belegt, den Klassenerhalt so früh wie möglich auch rechnerisch sichern. „Wir haben eine gute Ausgangsposition, dürfen aber nicht die Füße hochlegen. Die letzten Spieltage haben gezeigt, dass es immer wieder Überraschungen geben kann. Dennoch haben wir es in der eigenen Hand alles klar zu machen“, warnt der CHTC-Coach Andre Schiefer.