2. Hockey-Bundesliga : CHTC-Damen feiern ersten Saisonsieg in Bonn

Krefeld Gegen Blau-Weiß Köln gab es ein knappes 2:1.

(nose) Am dritten Spielwochenende 2. Hockey-Bundesliga gelang den Damen von Coach Andre Schiefer mit einem 3:2 beim Bonner THV der lang ersehnte erste Sieg in der neuen Spielzeit. Nach einer knappen Niederlage bei Blau-Weiß Köln (1:2) steigerten die Krefelderinnen sich in beiden Kreisen und verteidigen den sechsten Tabellenrang. Den in beiden Partien ohne die Leistungsträgerinnen Julia Tondorf und Pia Alex angetretenen Damen gelang mit einem 1:0 in der ersten Spielminute durch Helene Stöckmann ein perfekter Start. Es gelang aber nicht, die Führung zu halten. Köln schaltete nach einem Freischlag in der gegnerischen Hälfte und bei einer Strafecke, die erst im dritten Nahschuss im CHTC-Kasten landete, handlungsschneller und drehten die Partie auf 2:1.