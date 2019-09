Fußball-Kreisliga A : Breuer schießt Bockum zum zweiten Saisonsieg

Krefeld Das hoch vorgewettete Rogge-Team verbesserte sich in der Kreisliga A auf den 13. Platz, was aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein soll.

SC Union Nettetal U23 - Hülser SV 0:4 (0:2). Die Talfahrt der Hausherren geht weiter. Die 0:11-Schlappe der Vorwoche hat auch in dieser Partie noch Wirkung gezeigt. Die Gäste aus Hüls machten es gut, nutzten durch Julian Gröninger (32.), Matthias Dohmen (34.), Erik Heidemann (65.) und Nick Falcone (68., Elfmeter nach Foul an Erik Kampa) ihre Chancen und gerieten praktisch nie in Gefahr.