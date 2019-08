Fußball-Kreisliga A : VfB stürzt Bockum noch tiefer in die Krise

Krefeld Fußball-Kreisliga A: SC Waldniel baut die Tabellenführung aus und Teutonia St. Tönis II kanzelt Kaldenkirchen ab.

Dülkener FC - SC Union Nettetal U23 2:2 (2:1). Die Torfolge: 0:1 (18.) Marius Wenzel, 1:1 (33.) Tia Germain Bamba, 2:1 (44.) Amir Aba-Zaid und 2:2 (65.) Oliver Plenkers.

SV St. Tönis - VfR Fischeln II 4:2 (1:1). Erneut lieferte der gastgebende Aufsteiger eine starke Vorstellung ab. Mit schnellen Ballpassagen und klugen Pässen in die Spitze wurde die Partie auch ohne Maiko Becker (Bänderriss) weitgehend diktiert. Beide Tore der Gäste, die den ein oder anderen Akteur aus der Ersten dabei hatten, erzielte der unverwüstliche Tobias Künzer (38./74.). Tim Couball (8./49.), Raphael Pitta (46., Eigentor) und Kai Bleckwedel trafen für die Platzherren, deren Trainer Thomas Wolf nach dem Abpfiff sagte: „Das war fußballerisch ein konzentrierte Vorstellung. Die Tore wurden gut rausgespielt. Darauf lässt sich aufbauen.“

SC Schiefbahn - Hülser SV 1:0 (1:0). Auch wenn der Erfolg verdient war, sucht der SCS weiter nach der Form der Vorbereitung. Zu bemängeln auch , dass nach dem 1:0 von Jens Seyferth im Anschluss an eine verlängerte Ecke von Neuzugang Tobias L‘Herminez bei besten Kontern der sacke nicht zugemacht wurde (53.). Deshalb war gegen die gut mithaltenden Hülser zittern angesagt bis zum Abpiff.

TSV Bockum - VfB Uerdingen 0:3 (0:3). Nach einer vor allen Dingen in taktischer Hinsicht klugen Vorstellung der Rex-Auswahl spricht mittlerweile in Bockum bei nur einem Zähler auf der Habenseite keiner mehr vom Aufstieg. Ganz stark beim VfB, wenn auch nicht unter den Torschützen, spielte Jonas Kremer. Die Treffer: 0:1 (9.) Kevin Schiffers, 0:2 (31.) Pascal Lucas und 0:3 (42.) Christoph Karkoschka. Außerdem setzte Sven Hein an alter Wirkungsstätte einen Foulelfmeter über den Kasten (84.).

TIV Nettetal - FC Hellas Krefeld 2:4 (0:4). Beide brauchten einen Befreiungsschlag, der FC Hellas schaffte ihn. Und das nach einer tollen ersten Hälfte, wo Victor Hounyovi-Huschka (7./38.), Pascal Wittbusch (22.) und Routinier Guiseppe Somma (39.) schon alle Weichen stellten. Die TIV-Treffer von Semih Ergin (76.) und Dennis Hoffmann (90.+2) waren nur noch Ergebniskorrektur. Nettetals Sercan Acar sah die Ampelkarte (84.).

SC Waldniel - SSV Strümp 3:1 (1:1). Die Torfolge: 1:0/3:1 (16./81.) Niclas kellers, 1:1 (29.) Andrea Spada und 2:1 (77.) Tim Kuliha-Hölter.