Leichtathletik der Senioren : EM-Medaillen für Familie Ritte

Krefeld Das Trio des SC Bayer 05 war bei den Titelkämpfen in Venedig erfolgreich.

(RP) Zu den Leichtathletik-Europameisterschaften der Senioren in Italien waren erstmals mehr als 5000 Athletinnen und Athleten aus 43 Nationen Europas angereist. Zum deutschen Team gehörten auch die drei Stabhochspringer Ute, Wolfgang und Thomas Ritte vom SC Bayer 05 Uerdingen. Alle drei waren vor Ende August in ihrer Spezialdisziplin Deutsche Meister geworden und galten deshalb auch in Venedig als Favoriten in ihrer Altersklasse.