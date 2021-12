Invest im zweistelligen Millionenbereich : Millionen für „neue Mitte“ in Oppum

Blick von der Hauptstraße auf Schutzengelkirche, Pfarrhaus und – ganz rechts – das neue Gebäude, das an der Stelle seinen Anfang nimmt, an der heute das Pfarrheim steht. Foto: KGV/DGM Architekten PartGmbB

Krefeld-Oppum In Oppum ist ein spektakulärer Neubau geplant – das Invest liegt im zweistelligen Millionenbereich. Das Pfarrheim soll abgerissen werden, der Neubau würde sich in J-Form zur Kirche hin erstrecken und einen neuen Platz stiften.

Oppum ist bekanntlich städtebaulich ein schwerer Fall, weil der Ort zerrissen ist von Hauptverkehrsstraßen und der Eisenbahnlinie. Der Ortsteil hat nun die Chance auf einen Sprung nach vorn: Die Caritas plant einen Neubau, der an Stelle des jetzigen Pfarrheims der Schutzengelkirche entstehen soll und sich in einem Bogen quasi der Kirche zuwendet. Oppum würde mit diesem Projekt und dem gerade entstehenden Kreisverkehr ein neues Gesicht, eine neue Mitte bekommen. „Das Ganze kommt der Entwicklung eines neuen Stadtteilzentrums für Oppum gleich“, bilanziert Ralph Hoepfner vom Kirchenvorstand St. Augustinus Krefeld auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Planung des Neubaus greift Entwicklungen der Vergangenheit auf, die sich noch verstärken werden. „Die demographische Entwicklung und zurückgehende Kirchenbindung machen auch vor unserer Pfarre St. Augustinus nicht halt“, erläutert Hoepfner. So sei die Zahl der Katholiken in Oppum in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 1800 oder ein Viertel zurückgegangen. Die Prognosen sagen für die nächsten 30 Jahre einen weiteren Rückgang um bis zu 50 Prozent voraus. „Das Pfarrheim muss dem neuen Raumbedarf angepasst werden und genügt nicht den neuen Ansprüchen der Zeit und der Zukunft“, sagt Hoepfner. Zudem habe dieses Gebäude einen erheblichen Sanierungsbedarf. Der Neubau hingegen böte im Verbund mit der Caritas als starkem Partner dringend gebrauchte Angebote für die Pfarre, im Kita-Bereich, für die Seniorenpflege und an bezahlbarem Wohnraum. Zur Planung im Einzelnen: