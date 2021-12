Budenstadt rund um den Kirchturm : Weihnachtsmarkt Norf zählt mehr als 1000 Besucher

Die Buden an St. Andreas zogen auch viele Familien an. Foto: Wolfgang Walter

Norf Das Organisationsteam hatte lange mit sich gerungen, dann aber doch entschieden: Der Markt und die Patroziniumsfeiern finden statt. Nur der Heimatverein verzichtete kurzfristig noch auf eine Teilnahme, doch diese Lücke konnte gemeinschaftlich geschlossen werden.

Der Mut der Ehrenamtler wurde belohnt: Mit etwas mehr als 1000 Gästen an beiden Tagen konnte das Organisationsteam des kleinen Weihnachtsmarktes rund um die Norfer St.-Andreas-Kirche doch zufrieden sein. Anders als im Nachbardorf, wo sich der Heimatverein „Schönes Uedesheim“ fast zeitgleich zur Absage des Weihnachtsmarktes durchringen musste, vertraute man in Norf auf das Hygienekonzept – und hielt an dem Markt fest. Am Ende, sagt Jan-Philipp Büchler vom Vorbereitungsteam, „war das ein starke Gemeinschaftsleistung.“

Zehn Buden waren rund um den Kirchturm aufgestellt worden, eine davon übernahm erstmals das Berufsförderzentrum Schlicherum und bot Kulinarisches und Handwerksarbeiten aus den Förderlehrgängen an. Durch ihr Mittun bekam der Markt also sogar eine inklusive Komponente. Eine Gruppe, die traditionell präsent war, sagte allerdings kurzfristig ab: der Heimatverein Norf. Den von ihm betreuten Glühweinstand gab es trotzdem. Er wurde reihum von Eltern des Kindergartens, dem Kirchenvorstand, dem TSV Norf oder anderen am Markt beteiligten Vereinen aus dem Ort betreut. Sie waren auch deshalb motiviert, weil der Erlös aus diesem Verkauf unter den Vereinen und den von ihnen betreuten caritativen Projekten aufgeteilt wird.

150 Besucher durften gleichzeitig auf das Gelände, wo die 2G-Regel einzuhalten war. Nach einer Kontrolle durch das Ordnungsamt durfte die Zahl leicht erhöht werden. Trotzdem mussten Gäste – unter ihnen viele Familien – am Eingang Schlange stehen. Dort wurden sie aber verköstigt und so bei Laune gehalten.

Zum Programm an diesem Wochenende gehörte auch die Patroziniumsfeier für die Kirche St. Andreas und die gleichnamige Schützenbruderschaft. Dem Festhochamt mit Pfarrer Andreas Süß am Sonntagmorgen schloss sich ein Festkommers der Schützen in der Aula der Gesamtschule an. Und auch wenn sein Namenstag noch nicht war, besuchte der Nikolaus (in Person von Mathias Heckhausen) den Markt.

(-nau)