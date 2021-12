Auf dem Krefelder Hauptfriedhof : Eine weiße Wanne für das Krematorium

Krefeld Das 1915 erbaute Krematorium auf dem Krefelder Hauptfriedhof wird elf Jahre nach seiner Schließung zurückgebaut und instandgesetzt. Der klassizistische Bau soll anschließend weiter genutzt werden. Ideen sind willkommen.

Unter der Federführung von Architekt Dirk Graunke werden aktuell Ofen und Abgasreinigung demontiert. Die Arbeiten finden in denkmalgeschützten Räumlichkeiten statt und müssen entsprechend vorsichtig vorgenommen werden. So sind die türkisfarbenen Kacheln an den Wänden noch aus dem Erbauungsjahr, genauso wie die gemauerten Rundbögen. Überhaupt sind Anlagen mit einem Fahrstuhl, wie es ihn in Krefeld gibt, heute sehr selten und waren auch damals schon etwas Besonderes. „Es war das erste Krematorium im Rheinland und sollte schick sein“, erklärt Heike Blondin, Leiterin des Friedhofsamtes, und erzählt: „Allein der Fahrstuhl war spektakulär. Durch ihn wollte man sich der Sargbestattung annähern, was damals als pietätvoll empfunden wurde. Der Sarg wurde durch eine Öffnung in den Fahrstuhl herabgelassen und so in das Untergeschoss transportiert. Die Öffnung in der Trauerhalle schloss sich danach wieder.“