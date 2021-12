In Krefeld und Duisburg : Polizei sucht zehnjährigen Angelo P. aus Bonn

Bonn/Krefeld/Duisburg Ein zehn Jahre alter Junge wurde am Dienstagabend als vermisst gemeldet. Die Polizei vermutet ihn im Raum Duisburg oder Krefeld, dort hat Angelo P. Familienangehörige.

Der zehnjährige Angelo P. aus Bonn-Lengsdorf wird vermisst. Wie die Polizei Bonn mitteilt, wurde der Junge zuletzt am Dienstag, 30. November, gegen 13.15 Uhr, an der Kreuzbergschule in der Lengsdorfer Schulstraße gesehen. Gegen 16.40 Uhr wurde er von einer Bonner Jugendhilfeeinrichtung, in der er lebt, vermisst gemeldet.